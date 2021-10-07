即將面臨罷免投票的基進黨立委陳柏惟，遭媒體人爆料10年前肇事逃逸，引起社會譁然，陳柏惟沉默半天後，承認確有此事。一名曾為3Q支持者的女網友就直言，這件事讓她想起死於肇逃的阿姨，更痛批陳柏惟不斷強調疲勞駕駛，真的很噁心。

原PO在《Dcard》上PO文「陳柏惟肇事逃逸新聞讓我想起過世的阿姨」，開頭先說自己曾是陳柏惟支持者，肯定陳為台灣堅持的一些事情，但在看到肇逃新聞後，就想到自己阿姨在7年前，遭酒駕撞死，對方撞人之後立刻加速逃逸，直到後面才被警方抓到，判了10年徒刑。

原PO表示肇事逃逸真的很惡質，不叫救護車、不留電話，跟間接殺人有什麼兩樣，如果當時肇事駕駛有停下來打電話叫救護車，或許阿姨至今還在世上。

原PO說，看到陳柏惟受訪時，一直強調是「疲勞駕駛」，但對逃逸絕口不提，甚至還脫口說「當下真的沒有很明確的感覺，實在是不需要這麼細節」，真的相當富怒，直問「為何不能好好交代」，更傻眼的是，許多粉絲還用意識形態護航，稱沒什麼大不了，基進黨第一時間不斷轉移焦點，而不是讓陳柏惟出來面對，只能說政治真的很噁心。她也呼籲，台灣肇逃需要加重罰則，不然真的沒有警惕作用，只會一再發生。

不少網友也附議原PO：「明明就是開車烙跑，怎麼可以說得好像自己有多負責」、「有沒有跟被害人和解與肇逃根本兩回事」、「有擔當就該留下負責，逃逸就是膽小怕事，還拿工作很累當藉口，天底下哪個工作不累」、「他完全沒提到自己肇逃，只有說自己坦白認罪，坦白認罪還會肇逃？」、「柯宇綸還在留言區挺陳柏惟，害我差點忘記這個人偷安全帽偷到火災燒了7台車」、「還騙大家說是主動到案配合調查，結果是被警察抓到的」。