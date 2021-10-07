有網友爆料陳柏惟有可能涉賭，刪Q總部7日得知消息後表示，不會覺得太意外。（陳淑娥攝）

台灣基進立委陳柏惟被爆出10年前肇事逃逸引起熱議，今天更有網友爆料，也有可能涉賭，刪Q總部7日得知消息後表示，不會覺得太意外，這件事如果屬實，陳柏惟就是又肇事逃逸、履歷造假、出口成髒，還是賭博前科犯，那就真的滿嚴重的。陳柏惟強調，他當天在電子遊藝場就是去打電動。

刪Q總部今天下午針對肇逃事件召開記者會，發言人MAX痛斥，陳柏惟疲勞駕駛的說法可以接受，但這和撞到人沒有停下來似乎沒有太大的關聯，通常知道肇事後，應該就要立即發現，並下車協助受害人就醫、報警。

MAX說，肇事逃逸要處罰的就是「沒留在現場協助，造成傷害擴大、未來求證困難」，因為不曉得受害人的傷勢，所以要把握黃金救援時間，讓傷者能夠在最快的速度，得到最好的處置，更何況陳柏惟在警詢筆錄時，也「供認不諱」，就表示他對於撞到人和逃逸這件事是「明知故犯」。

而今天有網友爆料陳柏惟可能涉賭，MAX聞訊後表示，他不會覺得太意外，畢竟要到凌晨6點才能下班的工作，如果想起來就滿合理的，是不是就是賭博的行為？因為現在不確定是不是真的，如果這件事屬實，陳柏惟真的就是又肇事逃逸、履歷造假，出口成髒，還是賭博的前科犯，那就真的滿嚴重的了。

陳柏惟今日出面回應，當天在電子遊藝場就是去打電動，有時會玩快打旋風，但因同棟大樓有人賭博，警察臨檢時被一起叫去做筆錄，他是證人身分、做證言，不代表有賭博。