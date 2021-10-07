台灣基進立委陳柏惟遭爆10年前肇事逃逸，昨日他出面坦承此事，並稱自己當時是疲勞駕駛。不過一改過去囂張跋扈態度，陳柏惟轉為溫和，對此，資深媒體人羅友志直指，民進黨已經介入在幫陳柏惟了。

羅友志在昨日的《大新聞大爆卦》節目中表示，對比以前的一些糾紛，陳柏惟這次學乖了，應該他也知道國防部長質詢那次很傷，後來有民進黨的人出來說這樣不適合、不要再這樣子叫，加上幾個民進黨立委好像有拜訪他，問需不需要幫忙。不過羅友志認為那不只是拜訪，應該是「面授機宜」。

羅友志認為，民進黨已介入陳柏惟罷免案。（圖／摘自大新聞大爆卦YouTube）

從昨日上午LINE TODAY上幾則較熱門的新聞來看，羅友志指出，大多都是反罷免，而在陳柏惟罵完邱國正後，遇到馮世寬乖得跟貓一樣，中間差別就是民進黨立委去拜訪，等於民進黨已經在幫陳柏惟了，且民進黨最擅長就是媒體（操作），但這不代表民進黨已經完全進去了，還要看一個人，就是蔡英文。

羅友志表示，蔡英文在這兩次中常會如果有宣示，代表真的民進黨整個已經進去了，如果自己是民進黨，會選13日的中常會開始發動，因為距離罷免投票剩下一個多禮拜，介入不會太深，又不會說完全沒介入。

主持人馬千惠也提到網友說，陳柏惟不是學乖，而是裝乖。羅友志則回，「對啊，誰叫他裝乖，民進黨叫他乖啊」，因為陳柏惟本性不是如此，如果是以前的陳柏惟可能會說，國民黨抹黑，又在攻擊10年前的事、霸凌，所以今天曝光這樣子的東西，加上陳柏惟又乖，可見後面有高人指點，「高人就是民進黨」。