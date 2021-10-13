台灣基進陳柏惟罷免案倒數，民進黨批評國民黨窮盡全黨之力打陳柏惟一人，已變成報復性的政治舉動。國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，支持陳柏惟，就是支持賭博、支持娛樂性大麻毒品、支持肇逃，這涉及道德觀、價值與立場，而非意識形態的對抗。

對於陳柏惟罷免案儼然升溫成藍綠對決，朱立倫下午主持立院黨團幹部佈達授證儀式後受訪表示，他請蔡英文思考一下，對於一位品德不佳，又不認真努力，過去涉嫌賭博、肇逃，現在還主張開放大麻毒品的立委，其主張是什麼？

朱立倫指出，刪Q罷免案只有是非對錯，沒有政黨之別，就是共同來反毒、反賭、反肇逃，以地方力量為主，全國各界需要幫忙的，國民黨一定全力以赴，包括我本身以及很多民代，都會自動自發到台中海線屯區，他也呼籲所有民眾下周六站出來，共同罷掉一位毒、賭、肇逃的立委。

媒體詢問，高鐵推出「大學生秋遊專案」，是否要號召年輕人返鄉挺陳柏惟，朱立倫再次表示，呼籲所有民眾，下周六出來投票，不要有任何意識形態，只要對毒、賭、肇逃，你的態度是什麼，決定你投下的這一票。

被問到駐德代表謝志偉近來批評國民黨言論、華視總經理莊豐嘉稱雙十國慶是為幽靈國慶生，作家張大春酸說「華視給莊豐嘉的薪水改發冥紙也是剛好而以」，朱立倫直指，蔡英文若不把謝志偉掉、莊豐嘉換掉，那就是完全口是心非，也就是認同他們的論點。

朱立倫質疑，難道民進黨今天完全不認同中華民國，就請你實話實說，讓真正捍衛中華民國、愛中華民國的國民黨來做。

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