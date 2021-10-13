台中立委陳柏惟罷免案，將在23日舉行投票，對於罷免案進入倒數10天，陳柏惟祭出「苦行100小時，走選區10天」。有媒體人分析指出，對選民來說，苦不苦行其實真的沒甚麼用處，這招是個無聊的招式，但從這種手段來看，其實被民進黨視為是「放大絕」，也因為是「放大絕」，凸顯用這招的時候，確實已經陷入了絕境。

直球對決刪Q總部！ 陳柏惟出席罷免案公辦說明會

媒體人「逆風的烏鴉」臉書粉專13日撰文分析，陳柏惟為反罷免推出「百公里苦行」方式，訴求選民投下反對票，他認為，用苦行這招用的最出名的，是林義雄的反核苦行。從「苦行」這個手段來看，過往被民進黨視為是一個「放大絕」的方式，但因為是「放大絕」，也凸顯用這招的時候，確實已經陷入了絕境。

「逆風的烏鴉」指出，，「苦行」這招用來安定政治人物自己的作用，比爭取選民支持來得大。選舉到了最後階段，處於危機狀態的政治人物常常會處於不知所措的情況，所以會想用「主題式」的活動，讓政治人物有事情做。只要有事做、有目標，就不會胡思亂想。如果把罷免看成選戰，陳柏惟現在面對的情況也是類似的。

「逆風的烏鴉」並指出，更重要的是，候選人需要心安，一般台灣選民會當面吐槽政治人物的畢竟是少數，這種「苦行」遇到支持者鼓勵，或者只是看熱鬧的人，對候選人也有激勵作用。

但對選區選民來說，苦行是個無聊的招式，苦不苦行其實真的沒甚麼用處。尤其現在立委選區這麼大，要有幾天時間走遍選區是不可能的。而且就算走遍又如何？當然，如果真的能讓當事人有事做，其實也是無可厚非。