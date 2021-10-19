民進黨立委黃國書因在學生時期曾擔任情治單位的線民，在臉書上宣布將退出民進黨，並不再競選連任立委。對此，資深媒體人陳東豪透露，還有一個目前身居要位的民進黨高官過往似乎也當過線民，他只能說如果真的是「他」，會令人震撼。

陳東豪18日在政論節目「關鍵時刻」上表示，黃國書在學運世代裡面已經傳了一段時間，自己現在聽到的數字大約在10個以內，其中絕大多數的人都已退出政壇，僅少數人還在政壇。

此時，主持人劉寶傑驚訝地問，「還有在政壇的」？陳東豪說，「有，但是因為涉及到每一個人，要怎麼去確認，黃國書是因為自己有跟人家承認，所以他的事情早晚會出來，因為這個事情是瞞不住的，（否則）他會很難選」；陳東豪更透露，自己家和黃國書家是熟識關係，所以當初聽到黃的名字時，自己感覺難以置信。

陳東豪進一步說，那後面的名字會不會再出來，目前民進黨的學運世代針對線民案還在調查中，「等別人開槍再說」。劉寶傑問，「他現在還是民進黨的高官嗎？重要職位嗎」？陳東豪回應，「如果真的是他的話，會讓你震撼，但我沒辦法確認」。陳東豪稱這些事會被發現，都是學運世代在看自己檔案時發現的，他們會互相交換意見，對完之後會有一個譜，「所以這個事情就看後續如何發展」。