台灣大學校長管中閔23日在校務會議突然宣布任期屆滿後將不再續任，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，管以年齡與世代交替為考量而不續任，樹立典範，令人尊敬，並大讚「瀟灑、淡然、風骨，好樣的管爺風範」。

羅智強今（25日）在臉書發文指出，台大校長管中閔宣布不再續任，為台大啟動世代交替，以讓更年輕的想法，帶領台大往前，邁向創校百年。羅稱，管中閔擔任台大校長的過程，不但是光榮紀錄，也為台大校史與台灣高教史，寫下嶄新的一頁。

回顧卡管那場荒謬劇，羅智強痛批，蔡政府不僅違反大學法精神，赤裸裸干預大學自主，踐踏民主法治，窮盡各種理由不讓管中閔上任；更在管中閔上任後，仍不肯罷手，管中閔上任第8天，蔡系監委就以管過去擔任政務官期間曾為媒體撰寫社論為由，認定其「違法兼職」而通過彈劾，公懲會更史無前例的公開審理，極盡羞辱，千方百計要讓管下台。

羅智強怒轟，管中閔現輕揮衣袖，捨棄權力，相較於民進黨從卡管到拔管，對權力的貪婪，則是令人作嘔，羅智強只想對管中閔說，「瀟灑、淡然、風骨，好樣的管爺風範」。