行政院長蘇貞昌昨備詢嗆國民黨立委鄭麗文「袂見笑」，引發熱議。國民黨立委江啟臣今痛批，號稱民主進步的執政黨，不只不道歉，反而還繼續用假資訊來抹黑在野黨，稱立委凍結預算是投降事蹟。去年民進黨已經抹黑過一次，如今為了護航蘇揆，竟然又再抹黑一次，民進黨的格局跟手法，令人不齒。

江啟臣說，該提案清楚載明凍結原因，是由於多數預算以任務順利為由，僅於國會的機密會議揭露，可能不符預算公開透明的法理原則，因此要求國防部需先向立法院外交國防委員會提出相關專案報告並經同意後，才能動支被凍結的預算。

江啟臣表示，為什麼預算要公開透明？因為國防採購，就曾發生不少弊案，作為中華民國的立委，他支持強化國防、捍衛國家，然而同時，也必須為人民的納稅錢做好把關。

「凍結預算並不是擋潛艦國造！」，他強調，如果民進黨認為立委凍結預算就是向中共投降，那很諷刺的是，蘇貞昌口中的「投降叛徒」，其實就在民進黨中央裡。

他質疑，擔任民進黨國際部主任的立委羅致政，去年就與王定宇、蔡適應、趙天麟和林昶佐等立委，以海軍對潛艦建造進度掌握不足，部分裝備未取得國外輸出許可為由，提案凍結潛艦國造10億元，「這不是民進黨口中的投降，什麼才是投降？」

他指出，潛艦國造是前總統馬英九任內提出的重大國策，蔡英文總統延續執行，顯示潛艦國造擁有國內高度共識。然而民進黨一而再再而三的在這個議題上，以「投降主義」來質疑在野黨。

他痛批，民進黨的抹黑奧步，把政黨立場不同無限上綱成意識形態，正是蔡總統、蔡主席3天前演說所批評的對象，請蔡英文別讓高度跟團結，僅止於嘴上，然後手心都是黑的。

他質疑，如果民進黨仍要指稱凍結預算是投降，試問當初擋採購國際疫苗的綠營立委們，包括現在全黨在救的台灣基進立委陳柏惟，又該如何評價？根本就是謀財害命、禍國殃民。