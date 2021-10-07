陳柏惟認錯綠營大咖「刷一片加油」 刪Q志工團長看傻：鼓勵肇逃？

台灣基進立委陳柏惟罷免案在即，卻被爆在10年前曾肇事逃逸。國民黨立委鄭麗文直言，他第一時間用「這是政治攻擊」來甩鍋一切，請陳柏惟先學會做一個守法公民，再來當立法委員，肇事逃逸已證明自己不負責任，且抱持著惡劣的僥倖心態，說謊又肇逃的立委，民進黨確定還為這種人站台嗎？

鄭麗文指出，儘管陳柏惟強調當天已去警察局報案，但起訴書載明陳柏惟「駕駛上開自用小客車逃離現場」，警調閱道路監視器發現陳柏惟所駕駛之上開車輛而循線查獲，明明就是出事後被抓包，還想甩鍋、卸責、帶風向！

鄭麗文表示，而陳柏惟在臉書發表聲明坦承，「十年前這個交通事件，不是抹黑，是刻在我心上的事件」，承認肇事逃逸後，民進黨立委、市議員甚至側翼，都為陳柏惟承認肇事逃逸按讚打氣，這樣讓受害者家屬該怎麼接受？這些政客跟側翼還有沒有同理心可言？

鄭麗文強調，「肇事逃逸」跟「勇於承擔」基本上是反義詞吧！真的「勇於承擔」，何來「肇事逃逸」？肇事逃逸代表陳柏惟遇到問題的第一反應就是逃、沒有承擔勇氣！會誇讚一個肇事逃逸的加害人是勇於承擔的政黨，怎麼讓人接受這樣的民進黨？

鄭麗文痛批，這麽不適當的立委，台中第二選區選民還是有選擇的機會！在10月23日出門投下罷免票，就是為海線換掉，一天到晚鬧笑話、同意開放萊豬、擋國際疫苗的側翼立委。