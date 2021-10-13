行政院長蘇貞昌12日在接受國民黨立委鄭麗文質詢時拋出「不會像妳這樣袂見笑」，又罵鄭「當時還拜託我去給你站台助選，還要我拉著手喊凍蒜，我真覺得丟臉！」鄭麗文今天(13日)也回擊蘇貞昌，指蘇貞昌回答不出問題就開始亂罵人，但這樣只是自取其辱，她還直言「全世界沒看過這麼沒水準的」，並透露自己當初會退出民進黨，是因為民進黨墮落了，她更表示，自己沒那麼好欺負。

鄭麗文今在政論節目《新聞大白話》中表示，昨天自己質詢蘇貞昌，要不要核子動力潛艦，蘇貞昌連續跳針了6次，6次都說是不是要投降，既然蘇貞昌那麼想知道誰要投降，「我就誠懇的告訴你，我心中想到的第一個，就是你蘇貞昌，不然為什麼我一直問你要怎防衛台灣，你都顧左右而言他？避而不答」。

鄭麗文指出，一開始蘇貞昌還說要支持，「我聽了很高興」，但後來蘇揆改口不要爭取，既然不向美國爭取核動力潛艦，就是要自己做囉？於是鄭麗文又問國防部長邱國正，但蘇貞昌不讓國防部長回答，並發現自己沒辦法回答這個問題、講錯話，開始鬼打牆，就乾脆罵人，扣帽子說有人要投降。

鄭麗文直言，所以當時自己才會說，她覺得要投降的是蘇貞昌和蔡英文，然後蘇貞昌就開始口出穢言，但蘇貞昌想用這種方式羞辱國會議員，是羞辱到自己，堂堂行政院長，居然在國會上回答不出重大戰略問題，還惱羞成怒，辱罵國會議員，「全世界沒看過這麼沒水準的，你是在自取其辱」。

針對蘇貞昌說自己是叛徒，鄭麗文則說，「你們才是民主的叛徒」。鄭麗文也回憶起蘇貞昌是否有幫自己站台，發現確實蘇貞昌曾到她的競選總部站台，但25、6年前的事情了，講這要幹什麼？「我會離開民進黨，還要我在講一次嗎，是因為民進黨變質了、墮落了，跟我當初搞學運時，天真、理想的民進黨不一樣了」

鄭麗文砲轟蘇貞昌，指他手裡握有好幾兆的預算，有文武百官，卻要來抵抗自己這樣手無寸鐵的女性立委要幹什麼？蘇貞昌現在要抵抗的是新冠病毒、大陸的船堅砲利、美國要沒收台積電，「問你要去抵抗什麼講不出來，反而惱羞成怒，洩恨在我身上，我有這麼好欺負嗎？」