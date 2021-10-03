飼主陪伴毛小孩打針，毛小孩配合度高。（動保處提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市議員黃秋媖連續9年舉辦貓狗節育活動。（高雄市議員黃秋媖服務處提供／林瑞益高雄傳真）

隨著新冠疫情逐步趨緩，高雄市動物保護處持續加強沿海地區犬貓狂犬病防疫宣導及絕育工作，3日配合動保團體於永安區保寧宮辦理「犬貓絕育、寵物登記、狂犬病防疫宣導」三合一活動，民眾反應熱烈，上午已有40隻犬貓完成了絕育手術。

3日天氣不錯，許多飼主帶著毛小孩到永安參加活動。動保處說，上午已經為161隻犬貓完成狂犬病預防注射、並為122隻植入晶片完成寵物登記，期望協助沿海區域降低流浪犬貓數量。

動員許多志工到場響應的高雄市議員黃秋媖說，這是她第9年舉辦活動，永安場也是系列活動的第51場。

動保處長葉坤松表示，犬貓施行絕育手術好處多多，可避免引起母犬高致死率的子宮蓄膿，公犬的睪丸腫瘤、疝氣、或圍肛腺瘤等疾病。為了毛小孩的健康，不論公母最好都要結紮。

高雄市動物福利協會理事長鄭賢義獸醫師表示，對犬貓的絕育，協會希望民眾充分符合政府的法律規定，要做犬貓絕育，否則要做免絕育申請。協會為方便市民做好寵物絕育，協助黃議員在大岡山舉辦，希望市民踴躍參加，讓協會在動物福利上能做得更好。下一場將於10月24日在岡山寵物公園舉行。