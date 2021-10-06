在暨大校園走失的海關緝毒犬，6日清晨被尋獲，暨大事務組同仁到場關心犬隻的狀況。（暨南國際大學提供／黃國峰南投傳真）

一隻正在接受訓練的海關緝毒犬，5日傍晚由飼主埔里民眾楊小姐帶著前往暨南國際大學校園散步時，竟一溜煙的跑失蹤了，著急的楊小姐，向校方求助，校長武東興立即通告全校幫忙協尋，歷經一夜，終於在師生及鎮民的協助下找到愛犬，讓楊小姐直呼真是個有人情味的小鎮。

5日傍晚，楊小姐呼慌張張地跑進暨大的行政大樓，正巧遇到剛要下班的校長武東星，她向校長反映「我的狗狗不見了，可以幫忙找一下嗎？」。武東星立即請秘書室發布訊息，指出一隻正在接受訓練的海關緝毒犬，帶著紅色項圈，懸掛有「海關」字樣犬牌的黑色拉布拉多犬，在暨大跑丟了，請大家幫忙協尋一下。

於是很快地，經過一整夜、超過30次的轉載，學校FB、Line、IG等社群平台，至擁有8萬粉絲的埔里人FB社團，都出現協尋訊息，6日早上8：30暨大教政系與電機系的兩位教授，在校園內發現一隻身上有些微受傷，且驚嚇過度的黑色拉布拉多犬，完全符合失蹤犬隻的特徵，立刻就在第一時間通知了失主。

楊小姐表示，該犬為正在接受訓練的海關緝毒犬，昨日一直找到深夜11點，始終找不著，當時是為讓牠在草地活動才解開繩子，不料卻失蹤，雖然只是一隻狗的協尋，也讓她感受到埔里真是個有人情味的小鎮。

暨大主任秘書曾永平表示，暨大校園歡迎並開放給所有民眾前來進行各項戶外活動，但校園內並訂定有「犬貓管理要點」針對校外犬貓進入校園時，需配戴狂犬病預防注射登記頸牌、頸圈等其他可供識別之標記，並由飼主伴同。

且依其體型及種類，進行適當防護措施（使用口罩、鏈繩、箱籠）或其他方式，方可進入校園；校園內不可放任所飼養之犬、貓任意遊蕩。因此，也提醒飼主，未來和汪星人參觀校園時，請別忘了使用繫繩，以確保犬貓的活動範圍與安全。