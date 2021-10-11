基隆市政府爭取前瞻基礎建設計畫，投入1980萬元，改善全市21所國民中小學視聽教室。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

八斗國小為基隆原住民重點學校，外牆結合阿美族的圖騰藝術與建築風格。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府爭取前瞻基礎建設計畫，投入1980萬元，改善全市21所國民中小學視聽教室，不僅更換軟、硬體設備，也將空間全面改造，10月全數完工驗收，讓學生在校園也能享受電影院等級的視覺與聽覺藝術饗宴。

教育處長林祝里說，學校內各類座談會、專題演講、培訓課程、聽覺與視覺藝術教育等，都在視聽教室舉行，為讓學校視聽教室與時俱進，朝多功能使用的空間進行規畫，向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，改善設備與環境。

教育處表示，以深美國小為例，先是修繕教室原有摺疊椅，讓椅面及摺疊桌不再搖晃，再搭配全室地面貼木紋PVC地磚，重新規畫「無障礙區域」標示，打造舒適的無障礙空間，此外，投影布幕升起後的牆面，更設計為綠色單面油漆，可以立刻轉換為攝影棚使用。

德和國小則是全面更新視聽教室座椅，更購置「資訊講桌」，結合電腦、投影機、投影布幕及音響等功能；八斗國小為基隆原住民重點學校，外牆結合阿美族的圖騰藝術與建築風格，教室內採用木紋地磚搭配竹子洞洞板，加上吧檯設計，打造具原住民風格的現代化多功能視聽教室。

另外，明德國中添購8台55吋工業級窄邊液晶螢幕，將螢幕拼接成一個大型「電視牆」，超窄邊框創造出全方位完美逼真的組合畫面；武崙國小則以LED崁燈，打造宛如劇院空間的視覺效果，並採用多功能連結座椅組，座面寬廣舒服，也能調整椅子的前後距離，讓不同身材體型的人都適用。

教育處指出，藉由學校視聽教室環境改善工程，更新視聽教室音響設備，改善舞台、地面、燈光、座椅，使視聽教室無論硬體、軟體，在使用中皆能流暢進行，希望讓學生在上課時，能有宛如置身電影院般的體驗。