理財教育扎根從小做起，元大金控暨元大文教基金會發揮金融核心職能，連續四年舉辦元大理財日活動，邀請元大同仁組成理財志工講師團隊，15日與彰化縣二林鎮廣興國小四年級與六年級的25位學生在空中理財教室交流，元大講師以時下最熱門的五倍券作為開場，從貼近生活消費行為，引導孩子們成為聰明消費者，並了解金錢規劃及聰明理財重要性，落實普惠金融，培養正確金融素養，透過教育向下扎根。

「小朋友們，拿到五倍券要怎麼使用呢？」來自元大投信通路事業部的理財講師一拋出開場白，彰化廣興國小的學童們就開始熱烈討論，「我要買文具、我要買玩具」講師運用非常生活化需求教導重要的基礎理財觀念，在金錢資源有限前提下學習記帳、開源節流，並把錢花在刀口上，減少衝動消費，強調儲蓄的重要性。講師更與同學分享：增加閱讀、學習語言甚至是培養一技之長，「厚實自身經歷、投資自己才是穩賺不賠的投資」。

彰化廣興國小是一座位於二林鎮郊區的偏鄉小校，全校學生一度只有33人，曾為彰化縣最迷你小學，在師生的努力下，透過多元的藝術人文教育深耕，翻轉學校一度瀕臨廢校的命運，廣興國小校長吳寶嘉表示，元大志工在理財活動中與孩子們分享「想要」及「需要」的不同，啟蒙更多理財知識，謝謝元大近年透過各種活動，挹注資源送暖到學校，善盡企業社會責任。

元大理財日活動自2018年開辦，已舉辦過13場活動，統計有183位元大理財志工，帶領477位學童邁開理財第一步。元大金控創建元大公益平台，號召集團員工投入志工團隊擴大影響力，期許成為公益團體及偏鄉校園的長期合作夥伴；並發揮元大金融專業，也透過寓教於樂的方式，啟發學生理財觀念，逐步儲蓄夢想與未來。