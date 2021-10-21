新北市萬里國小向永和店仔街福德宮申請「土地公圓夢計畫」，由店仔街福德宮補助外聘教練車馬費3萬元，讓高爾夫球社團終於可以順利成軍。（萬里國小提供）

新北市萬里國小向永和店仔街福德宮申請「土地公圓夢計畫」，由店仔街福德宮補助外聘教練車馬費3萬元，讓高爾夫球社團終於可以順利成軍。（萬里國小提供）

新北市萬里國小110學年度申請申請教育部體育署高爾夫基層扎根計畫，學校因處偏鄉車程較遠，專業教練均婉拒到校授課，讓學生期待的「高爾夫球社團」難以成軍，為此學校向永和店仔街福德宮申請「土地公圓夢計畫」，由店仔街福德宮補助外聘教練車馬費3萬元，讓高爾夫球社團終於可以順利成軍，學生們聽到消息表示：真的很開心，謝謝土地公爺爺，我可以繼續學習喜歡的高爾夫球運動了。

萬里國小校長莊朝欽表示：「感謝永和店仔街福德宮-土地公圓夢計畫」，讓偏鄉的孩子能打小白球，期待有朝一日，萬里能培育出高爾夫明日之星。萬里國小「高爾夫基層扎根計畫」透過多元、循序漸進的課程設計，開展孩子的高爾夫球體驗，除了豐富學習經驗，此外也希望跟上時事，培養孩子的多元的運動素養，讓高爾夫球運動在偏鄉也能開出燦爛的花朵，造福更多孩子

永和店仔街福德宮總幹事曹雅婷表示：「孩子的潛力無窮，只要我們可以為他們創造足夠的舞台」。「土地公圓夢計畫」長期專注推動各類型教育計畫，讓偏鄉及家庭弱勢孩童不會因為受限生活圈或接觸職業別等因素，限制學童對未來的想像，本次活動透過資助高爾夫球社團成立，提升學童的視野，為偏鄉教育的發展注入正能量。

萬里國小地處偏鄉，學童鮮少接觸學校以外的事物，文化刺激薄弱，學校特地申請教育部體育署高爾夫基層扎根計畫，望能結合在地高爾夫球場師資及場地使用，讓學童接觸高爾夫運動，增加發展潛能之機會。本計畫三大目標，第一打破高球是有錢人運動的傳統印象，第二強化利用高球翻轉人生的意念，第三提升國內競技高球參與人數，藉由高球基層扎根偏鄉的設計，共同來推動高球運動發展。」