雲林縣100人以下國小超過80所，小校營養午餐食材因人數少利潤低，菜商供應意願低，成本必須墊高，為解決困境，雲林縣府教育處向中央爭取興建中央廚房，共有9校國中小申請，明年下學年就可提供鄰近小校搭伙，也可供餐給長青食堂。

全縣156所國小有88所的學生人數100人以下，比率占將近一半，小校招標午餐食材尚且不易，位置偏遠的小校更困難，交通成本增加，必須聯合幾所小校一起拜託供應商送菜。

雲林縣100人以下國小超過80所，小校營養午餐食材因人數少利潤低，菜商供應意願低，成本必須墊高。（資料照片／周麗蘭攝）

少子化趨勢逐年加劇，越來越多學校變成小校，設置中央廚房統一供餐有其必要，需求也愈來愈大。

雲林縣長青食堂的志工年齡大，煮食工作負擔重。（周麗蘭攝）

在縣府教育處協調下，全縣將有9校成立中央廚房，包括北港鎮北辰國小、崙背國小、麥寮國小、麥寮鄉橋頭國小、土庫鎮馬光國小、土庫國中、土庫國小、 口湖鄉文光國小、北港鎮建國國中。

雲林縣共有150個社區設置長青食堂。（周麗蘭攝）

其中原地重建的有北辰、麥寮、橋頭、土庫國小4校；異地重建的有崙背、馬光國小、土庫國中3校；擴建的有文光國小、建國國中2校。

教育處表示，新建中央廚房的學校補助3500萬元，擴建的學校補助1500萬元，目前都在發包設計中，預計年底動工，明年（2022年）9月開學前完工；中央廚房供餐的範圍是方圓10公里內的學校。

縣長張麗善表示，這些中央廚房的設備堪稱五星級，也將協助供餐給長青食堂，很多食堂的志工年紀都大，洗菜、煮菜工作負擔太重，有些甚至找不到志工，校園的中央廚房成立後就可解決。

她表示，土庫鎮馬光國小現已協助供餐給馬光老人會，菜色一樣但烹調方式不同，只是共用廚房與人力，例如長青食堂老人家吃滷雞腿、蒸魚，學校小朋友吃炸雞腿、煎魚。虎尾鎮平和國小也已供餐給平和社區長青食堂。