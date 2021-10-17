教育部年推動老舊校舍改建或重建計畫，已陸續重建158棟新校舍，109年再核定22縣市重建約111棟新校舍，協助全國中小學校舍於111年底前全數符合內政部耐震規範。

為提升國中小校舍耐震力，教育部從106年爭取行政院經費推動專案計畫，協助地方政府辦理校舍拆除重建或整地，拆除有立即、潛在危險或缺乏補強經濟效益、亟待整建的老舊校舍，已完成重建158棟新校舍。

108年教育部依內政部「建築物耐震設計規範及解說」，優先協助Is值80以下校舍改善耐震能力，並自109年起繼續針對Is值80到100的校舍進行整建。此外，教育部也就老舊校舍拆除重建訂定設計規範，學校重建時應考量空地綠化、節能減碳、通風採光及防災避難等面向，同時結合在地特色，完善校園環境。

例如，南投縣信義鄉久美國小老舊校舍早期採「老背少」方式擴建，學校向南投縣政府及教育部申請整建經費辦理拆除重建三層樓的新校舍，以承襲傳統布農房舍建築的空間規畫，設計雙坡屋頂及長型平面，外觀方正莊嚴、色調沉穩，其中並穿插鄒族與布農族元素，饒富美感與文化底蘊；新教室同時延伸且貼近山林，營造與大自然共榮共好的理念。

久美國小校長田春梅表示，校舍重建時因鑑界發現原教室基地為私人土地，故將校舍基地前移。重建完成後，地主則無償將土地借給學校使用，成為學校原住民族植物園區，豐富學校的課程內容。另外也有企業與團體挹注相關設施設備，提升整體教學效能。