勝利星村店家推出勝利卡，透過團體戰方式搶搭五倍券商機。（林和生攝）

有著網美打卡勝地之稱的屏東勝利星村創意生活園區，選在後疫情時代籌設商圈發展協會，藉由打團體戰方式，追求商圈共榮；8日成立首日，商家便瞄準五倍券商機，共同推出勝利卡，並祭出優惠及來店禮，目前已有超過半數商家響應。

勝利星村自2016年文化部再造歷史現場計畫 挹注下，全面修復完工，共有62家品牌陸續進駐營運，包括風格異趣的文創選物、私廚料理等，品項涵蓋食衣住行，搭配屏東縣政府打造的環境景觀美化、夜間光環境等，周邊停車場也已完工啟用，每到假日總會吸引滿滿人潮前來朝聖。

首屆勝利商圈發展協會理事長郭宥婕表示，過去眷村本來就是隔壁發生什麼事情，鄰居便會集結一起幫忙的團結氛圍，因此商圈店家們決定透過彼此資源連結，配合縣府政策共同行銷策略，相信對提升整個商圈品質會有所助益。

響應加入協會的咖啡館業者江如英強調，過去各店家單打獨鬥的模式，力量顯得有限，不如透過商圈聯合行銷，未來也會是公部門溝通橋樑，相信協會都是好潤滑劑；原百貨業者甘聖竹則坦言，對於剛進駐店家其實很需要靠互相合作，一起推廣商圈形象。

商圈協會成立隨即宣布好康消息，郭宥婕表示，隨著疫情趨緩，加上政府發放五倍券的時機，商圈近期將推出「勝利卡」，只要在商圈店家消費滿千元，會員店家就會送出一張卡片，未來只要在相關商店消費，便享有優惠及折扣，這模式不僅為其他店家帶客，也達到共榮互惠效果。