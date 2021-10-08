響應政府振興五倍券、台中購物節三億現金抽抽樂活動，大里農會大里杙農漁會產品生活館，特加碼凡在館內消費滿千元，加送1包1公斤裝的「勤學共好米」香米及免費送到家之服務，霧峰農會、霧峰酒莊，也推出消費滿2000元，就送300g香米一包。

台中市第3屆台中購物節，將自10月10日登場，今年瞄準中央振興券千億商機，台中市祭出送3億元現金，市長盧秀燕日前宣布，只要累積消費滿500元就可以換一張抽獎券，每周10萬元抽獎，增加兩組「市民組」，兩個月活動期間，每月抽100萬元現金，每月增加1組市民專屬100萬元現金獎，最後最大獎為抽好宅。

大里區農會的大里杙農漁會產品生活館，特加碼凡在大里杙農漁會產品生活館內消費滿千元，加送1包1公斤裝的「勤學共好米」香米及免費送到家之服務（生鮮冷凍冷藏商品除外），另慶祝雙十國慶10月10日在館內購物滿2000元再限量加贈保冰袋一個。

霧峰農會、霧峰農會酒莊，則推出大福袋驚喜包，內含純米、燒酎、荔枝、檸檬、梅燒、檸燒等6瓶精品酒，原價3890，優惠價3000元，凡持振興券在2處消費，單筆滿2000元，則贈300g香米一包，限量3000包。

兩家農會提醒，農遊券使用期限自110年10月25日至111年04月30日止。第一階段有登錄者，農遊券共抽88萬張，抽中者須下載APP登入後領券，有8張100元，1張88元共計888元。在有參加滿仟抽獎商店內，消費者於110年10月12日起於商店內消費單張發票滿仟元以上（不含農遊券)可登錄2階段抽獎，第一階段，周周抽（110.11.10～111.04.13每周三抽獎）。第二階段農遊券抽獎（58萬張農曆年後抽）活動期間有多次消費，單張發票滿仟元，則可多次登錄。