今年受6、8月豪雨影響，青葱種植不易致量減價高，粉蔥拍賣價每公斤飆至260元，台中市大安區農會14日舉行大安區優質青葱評鑑，根據青蔥生鮮外觀、蔥白、色澤20％、莖粗15％及包裝5％等5項目進行評鑑，農友陳源明摘下特等獎，已連續3年脫穎而出。

大安區農會14日上午舉行大安區優質青葱評鑑，有20組區內產銷班及葱農參加，由農委會中區分署台中辦事室主任江永煜、台中果菜運銷公司業務課長陳又嘉、台北農產運銷公司盧建中、台中改良場錢昌盛及趙佳鴻等5位擔任評鑑委員，台中市農業局主祕陳柏宏也到場觀看。

大安區農會舉行優質青葱評鑑，農友陳源明摘下特等獎，已連續3年脫穎而出。（陳淑娥攝）

現場評委根據青蔥生鮮外觀占30％、蔥白占30％、色澤占20％、莖粗占15％及包裝占5％等5個項目進行評鑑，十分嚴格，農友陳源明所種植的蔥白長達21.67公分摘下特等獎，他已連續3年奪冠；頭等獎兩名為蔡秋林及蘇金童，另有金質獎3名及銀質獎4名，將於青葱文化節頒發獎金及獎座。

大安區農會舉行優質青葱評鑑，農友陳源明摘下特等獎，已連續3年脫穎而出。（陳淑娥攝）

江永煜表示，為讓消費者能吃到安心食物，農委會也推廣3章1Q標章來守護食安，在今天評鑑會上，有1名蔥農具備這些標章而達到加分資格，名次因而前進了一名。

台中市農業局指出，大安區青葱栽培面積約225公頃，年產量約586公頃，但今年受6、8月豪雨影響，青葱種植不易致量減價高，產量至少較往年減少3成，拍賣價每公斤也飆至260元，漲了3倍多。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安區地處大安溪與大甲溪之間沖積平原，擁有土壤肥沃、水源乾淨及氣候得宜等優勢，適合青葱生長，全年均可生產供應，農會為提升農民生產收益，甚至建立「葱師傅」品牌系列商品，包括榮獲台灣農漁會百大精品獎的「葱師傅青葱脆餅」、叫好又叫座的「大安葱安農香腸」、「飛天豬青葱貢丸」，常常賣到缺貨的「手工捏花青葱水餃」，還有最新研發出來的「青葱醬油」，且大安蔥目前已在台中市裕毛屋生鮮超市等多個通路販售。