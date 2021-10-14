「板頭社區」位於嘉義縣新港鄉、以板頭村為主，是1990年代寺廟剪黏、交趾陶宗教產業的發源地，有「交趾剪黏工藝村」之美稱，其中以堤防旁的「大壁畫」、「板頭阿弟信箱」以及舊台糖鐵道旁的交趾陶裝置藝術廊道最為知名。

行政院農業委員會水土保持局為推廣在地農村社區深度旅遊，邀請知名部落客走訪板頭社區，藉著尋找社區內一家一故事的趣味圍牆，展開一場屬於社區的實境解謎遊戲，期間也參觀社區裡的生態園區，體驗有機農場豐富的生態教育、農事體驗與食農教育，透過親自採摘作物，品嘗到從產地到餐桌的美味，並深入認識友善農耕的理念，另外還安排了馬賽克拼貼製作及手榨麻油體驗，貼近生活的五感體驗透過手作連結，串起一份美好的回憶。

本次行程由板頭社區總幹事何明錡先生帶著大家搭乘社區遊園車，體驗沿途實境解謎遊戲，在路口的藝術指標-展翅翱翔的白鷺鷥歡迎下，展開一場社區巡禮，看居民運用交趾陶在自家牆上創作的作品，讓社區與產業藝術相互融合；和洪昌明老師、吳禎文先生一起走進有機農場及生態園區，現場採摘空心菜為自己的午餐加菜，回到板陶窯園區體驗馬賽克拼貼DIY、手榨麻油活動，把對社區的感動完美融合在個人作品中。

板頭社區也成立休閒農業區及南笨港雜糧生產合作社扶植社區產業，合作社也將收入盈餘的百分之十回饋給社區作為發展基金，不定期舉辦食農教育的活動，讓產業朝向六級化的發展，同時社區也設立關懷據點、長照C據點，關懷社區長者的起居及健康狀況。

行政院農業委員會水土保持局持續致力於輔導臺灣各地農村社區，期望透過農村再生之各項計畫，為農村創造友善環境、建立永續經營之理念，發展，期望國人能來農村實際感受臺灣農村社區的蛻變，感受最道地的臺灣農遊體驗。

受疫情影響為吸引民眾前往農村特色體驗或購買伴手產品，行政院農業委員會配合行政院振興五倍券規劃，推動農遊券2.0計畫，以振興國內農產銷售，農遊券第一階段於10月11日至11月5日於行政院共通平台登錄隨機抽出88萬份。

另外，民眾只要在農遊券合作之場域消費單筆滿1000元（不含農遊券使用額度），並至農遊券APP登錄發票，除可參加農曆過年後農遊券第二階段58萬份抽籤活動外，還可同步參加農委會週週抽加碼好禮活動，有將近5000份的農村大禮等著您!