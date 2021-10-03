又有日本知名生吐司店將插旗台灣，連吐司邊都好吃到意猶未盡的生吐司，在台灣熱潮絲毫不退。除了日本大型連鎖生吐司品牌跨海展店外，近幾年也有許多台灣在地生吐司名店，引進日本原料，結合在地頂級食材與講究工法，不讓日本名店專美於前。

若喜歡北海道鮮乳的濃醇香，不能錯過位在台北的「GAKU生吐司」，該店上半年曾推出期間限定阜杭豆漿生吐司，清新豆香在當時引發搶購。店內招牌四葉鮮奶生吐司，每日手工製作限量提供，不加一滴水，大手筆以日本直送的北海道十勝四葉鮮乳取代水分，並使用法國諾曼第乳源的愛樂薇動物鮮奶油增添香氣，加上日本凱薩琳麵粉揉合而成。除經典原味外，GAKU近日也推出限定口味生吐司：紅豆、葡萄、蘋果肉桂、柑橘、巧克力。

台中貴吐司－紫薯芋泥生吐司。（貴吐司提供）

台中「貴吐司」選用日本進口凱薩琳麵粉，及獲歐盟產區保護認證的法國頂級萊思克AOP發酵奶油，加上台灣在地酪農鮮奶製作。除了添加小農有機蜂蜜的招牌蜜香生吐司外，還有嚴選鹿耳島抹茶粉的抹茶拿鐵生吐司，及健康取向的全麥堅果生吐司等。

另新竹高鐵站附近的「泩生吐司」，遵循「生」吐司純粹天然、不添加人工調味的精神，以日本進口

新竹泩生吐司－彩虹生吐司。（泩生吐司提供）

麵粉搭配巧克力、沖繩黑糖、花生變化出各種口味。店中新系列的的皇后生吐司、焦糖皇后生吐司，經常一出爐就熱銷一空。

而在高雄極富盛名的「奧瑪烘焙」，除了美味，生吐司也是吸睛的IG打卡聖品，熊熊、兔兔、貓貓生吐司一推出就攻佔社群版面，療癒效果滿分。