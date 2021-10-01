1名外送員日前收到1名客人的訂單備註，對方要求他送達餐點時不要打電話、按喇叭和坐在車上大叫，而是要親自送到家中客廳，對方甚至嗆說「我是人點餐，不是狗等放飯」，讓他相當傻眼憤怒；其他網友則笑說，「他沒有說不能按門鈴，所以按爆它」、「這種是花錢就是大爺的心態，要不得」。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前收到1名顧客的訂單備註，內容寫到「人在客廳請下車拿進來，不要打電話，也不要按喇叭跟坐在機車上大叫，我是人點餐，不是狗等放飯」，該客人希望他能親自將餐點送到家中，讓他相當傻眼，PO文說「當你們看到客人這樣的備註，當下的想法是什麼？」

該客人要求外送員親自送到家中客廳，甚至嗆說「我是人點餐，不是狗等放飯」，讓外送員相當傻眼憤怒。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員還說，他也曾經遇到1名客人同樣要求不要打電話、按門鈴、按喇叭，不然就會給負評，對方說會在客廳等待，結果等到他將餐點送到對方家門口，同樣是沒等到人，「結果到了連個鬼影都沒有」，他因此發文詢問其他外送員有什麼想法。

不少網友留言說，「這種是花錢就是大爺的心態，要不得」、「當然繼續讓他當狗啊」、「是我就照打電話照喊了」、「這種客人很常，打電話不接也不下來拿，當然要用大聲公說請不是狗的您下來領飼料」、「他不是狗，因為狗比他好太多」、「他沒有說不能按門鈴，所以按爆它」、「我家的狗會自己出門找飯吃」。