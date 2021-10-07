新北市鶯歌區某國中賴姓已婚男老師2018年曾多次與同校劉姓女老師發生性關係，劉女曾在同年9月間請生理假，與請公假的賴男在家中發生性關係，數日後2人又到住家幽會，未料賴男妻子返家後發現房門上鎖，聽聞2人突然驚叫「怎麼辦」，才發現丈夫外遇，賴妻憤怒質問丈夫為何要在她床上發生性關係，為何不到外面的汽車旅館，事後賴妻怒向劉女求償50萬元，新北地院最終判賠30萬元確定。

判決書指，賴男和劉女2018年9月21日曾在賴男家中幽會，賴妻當天返家發現外遇後，當即要求丈夫寫下自白書，承認先前發生過3次性關係，且有2次都是在自家中進行，事發隔日後，賴妻甚至憤怒質問丈夫「都在我的床上做愛嗎」、「你為什麼不就在門口，去汽車旅館也好，或者是隨便外面也可以啊，或者是在學校也可以啊，為甚麼你來我家」，而賴男也當面承認是他同意讓對方進屋的。

賴男承認，與劉女發生性行為時都有戴保險套，賴妻事後也反問「那你跟她做完，有跟我做過嗎」、「因為我每一次碰你，你就直接跑走了」，並抱怨丈夫說到「你都沒有碰過我啊，連我生日你也不碰我」。而賴妻也打電話與劉女理論，未料劉女也直接大方承認，去過賴妻家2、3次，並知道賴男已婚一事，並直言「如果真的要說開，做愛這件事情，老實講你也知道，洞在誰身上」、「我覺得不覺得全部都是我的錯」。

不過，劉女出庭後卻否認曾與賴男發生過性關係，並稱賴妻直指的2018年9月12、13、20日，她與賴男曾發生性關係，但12日她因身體不適請生理假，隔日仍是生理期，根本不可能發生此事，且她根本沒去過賴妻家，對於賴妻提出的電話錄音，她表示，那是賴妻自行移花接木的假象，且該對話都是秘密錄音，賴妻事先就已設定好聊天的問句，她以為只是同事妻子間的閒聊，便沒有反駁對方，並指賴男的自白書，根本與她無關，她從未承認通姦一事。

雖然賴男出庭時也堅稱沒有外遇，但新北地院依據賴妻電話錄音、賴男自白書等證據，認定賴男和劉女在住處確實有非正常男女交往行為，破壞賴妻與丈夫間的婚姻和諧，造成賴妻精神上的痛苦，因此判劉女賠償30萬元確定。