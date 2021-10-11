西班牙饒舌歌手坦迦納（C.Tangana）一向作風大膽，近來他發行新單曲《AETO》，和阿根廷女歌手娜西佩盧索（Nathy Peluso）合作，MV拍攝地點卻引起爭議，由於內容過於煽情，又在西班牙著名的三大教堂之一托雷多主教堂拍攝，引來托雷多主教堂總主教譴責。

MV中佩盧索先在教堂中一段扭臀熱舞，還有疑似神父的男人躲在柱子後偷看，畫面一轉，佩盧索和坦迦納大跳貼身雙人舞，隨著節奏緊貼著對方調情，畫面十分煽情，加上歌名叫做「無神論」，被托雷多主教堂的主教查韋斯（Francisco Cerro Chaves）質疑對宗教不敬。

佩盧索和坦迦納在MV中大跳貼身雙人舞。（圖／翻攝自C.Tangana YouTube）

查韋斯發表聲明指控，他對2人的拍攝毫不知情，認為他們「不當使用神聖的場所」，對此事件深感遺憾，同時他也承諾會改變現狀，以避免類似情況再度發生。

但托雷多主教堂的院長格林納什（Juan Miguel Ferrer Grenesche）卻表示，他認為MV最後一幕，還是能看出佩盧索和坦迦納對教堂保有理解和歡迎，指出開放拍攝是「促進現代藝術文化的對話」，但他也向受到傷害的人表達歉意，承認影片中確實有「挑釁的視覺語言」。