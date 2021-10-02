屏東縣高樹鄉「挖眼案」震驚社會，無辜受精神病患攻擊的潘姓女被害人2日進行鼻樑骨手術，稍早手術結束，目前正在病房休息，而她在術前的受訪畫面曝光，她在鏡頭前不僅談起案發過程，也叮囑媽媽、哥哥別為了照顧她而累壞身體，同時也向外界關心她的人堅強道，「謝謝大家，我會好起來」！

屏東縣高樹鄉「挖眼案」震驚社會，無辜受精神病患攻擊的潘姓女被害人2日進行鼻樑骨手術，稍早手術結束，目前正在病房休息，而她在術前的受訪畫面曝光。（莊全成提供／謝佳潾屏東傳真）

「他進入超商後，一句話也沒有講，當我轉身面向他時，他就直接衝過來把我壓制住，然後對我拳打腳踢，我有反抗，但是根本沒用。」潘姓女被害人回憶起案發過程，雖然只是輕描淡寫的幾句話，但看著她瘦弱的身形，可以想像她說的反抗也無用的恐懼感。

屏東縣高樹鄉「挖眼案」震驚社會，無辜受精神病患攻擊的潘姓女被害人2日進行鼻樑骨手術，稍早手術結束，目前正在病房休息，而她在術前的受訪畫面曝光。（莊全成提供／謝佳潾屏東傳真）

不過，即使受有重傷，她仍是樂觀地面對一切，她看著母親說，「媽媽，不要擔心我，我會好起來，你要好好照顧自己」，同時也要哥哥不要累壞身體。而後又對著鏡頭說，「謝謝大家的關心，我會好好休養身體，不要擔心我，我會好起來」，潘女的每一句話，都展現出她的貼心與懂事，而也因此令人聽得更鼻酸。

屏東縣高樹鄉「挖眼案」震驚社會，無辜受精神病患攻擊的潘姓女被害人2日進行鼻樑骨手術，稍早手術結束，目前正在病房休息，而她在術前的受訪畫面曝光。（莊全成提供／謝佳潾屏東傳真）

「我想回去上班。」潘女還說，當她好了之後，最想做的就是回去工作，而現在最擔心的是開刀。術前，她一直說，對手術感到很緊張，所幸手術平安完成，她目前正在病房休息睡覺。

對於女兒的貼心，潘母感到很欣慰，而當被問及希望政府可以為這件事情做些什麼時，潘母並未有太多的答話，她只說，希望不要再有下一個受害人了。

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