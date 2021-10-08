雞排妹直播「屠龍」揭暗黑內幕！轟龍龍自走砲：演技好到我快吐了

「龍K之亂」越演越烈，各派人馬接連跳出來各說各話，風向也逐漸倒向，鄭家純（雞排妹）7日深夜再直播「屠龍」，怒批對方落淚澄清的畫面是假哭，她在現場「看到都快吐了」，就有網友再回去看龍龍的澄清影片，還真發現她在落淚前突然露出莫名其妙的笑容。

龍龍6日在臉書粉專發表澄清影片，過程中數度哽咽落淚控訴老K及薩泰爾，然而卻有網友發現在影片約1分25秒處，龍龍提到：「我沒有只針對老K，我覺得他們所有人的行徑我都不認同，我都覺得這是不對的。」下秒龍龍竟然嘴角上揚，露出了神秘微笑。

龍龍在暴哭前先忍不住笑出來。(圖/翻攝自龍龍的沒梗人生臉書)

接著龍龍看向一旁，突然間皺眉哽咽起來，精彩的變臉過程大約才3秒，讓目睹瞬間的網友全都看傻眼，紛紛直呼：「到底在哭還是笑？嚇到我了」、「笑著笑著就哭了，我以為笑場」、「不知道是第幾次NG了」，然而還是有粉絲力挺龍龍，在留言區替她加油打氣。

雞排妹在開直播時才表示，當時她跟龍龍說，「我有聽說妳要假哭，可是我拜託妳，妳等一下錄影，不要哭」，更氣到大罵，龍龍的演技好到讓她在現場目睹都快吐了，「她可以不斷NG，然後不斷在她想哭的時候哭出來」，如今龍龍在影片中偷笑的畫面被翻出，也證實了雞排妹的說法。