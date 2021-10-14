台北市長柯文哲上任後將市場改建列為重要政策，其中南門市場將打造成地上12層、地下5層建物，於去年開工動土。不過當地居民認為外觀必須增加龍紋圖騰，象徵地方精神。台北市政府都發局今第二度審查「南門大樓暨市場改建工程案」變更設計，提案單位針對建物外觀龍紋圖騰，依照上次委員建議改為抽象形式呈現，全數委員無異議通過。

提案單位報告說明，南門市場改建大樓立面，第一次審查是以具象的龍紋圖騰呈現，當時委員會考量設計都市景觀影響，因此用其他設計手法呈現，經過修正將龍的圖騰變成比較抽象的形式呈現，玻璃採用不同粗細跟密度的噴砂，近看沒有很具象的感覺，遠看才有龍的意向。

中正區龍福里里長鄭珍珍到場發表地方意見，她表示，南門市場原本是有歷史背景的建築物，新建後改為現代化建築，讓居民的失落感很大，經過多次會議的討論、協調，才變成現在的抽象圖騰，讓龍的形象可以繼續存留在社區中，讓新的建築物留有歷史背景，延續居民對於南門市場的情感。

中正區區長林聰明認為，龍的圖騰在龍福里有其歷史背景，雖然改成抽象的龍圖騰讓居民不太滿意，但還是可以接受，身為區長還是要相挺里長，希望都審委員重視地方聲音。

鄭珍珍事後受訪表示，當初改建時要求歷史故是背景融入建築物，前年開工設計圖出來後，發現竟改成百貨公司的樣子，且都沒與地方討論，很不解也很無奈、傷神，代表龍福里的地標「龍」不見了。

鄭珍珍說，一開始的外觀什麼都沒有，只有一堆玻璃，今年7月第一次都審時，提出龍紋圖騰，12個委員10個都有意見，認為太具象，她不斷的去溝通，讓他們瞭解龍的形象是社區的定心針，今天才終於過關。