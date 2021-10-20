這是什麼外星生物！美國一名漁民日前至華盛頓州外海島嶼捕捉螃蟹，意外捉到一隻擁有19條觸手的詭異生物，細看才知這是一種巨型海星，而且非常稀有，甚至面臨瀕危，漁民最終將牠放回大海。

根據《紐約郵報》報導，漁民勒費弗（Lee LeFever）日前開船至華盛頓州聖胡安縣（San Juan County）近海的奧卡斯島（ Orcas Island）捕螃蟹，期間他查看鐵製捕蟹器時，發現竟捉到一隻擁有19條觸手的詭異生物，外觀呈現鮮豔的橘紅色。

勒費弗仔細一看才發現，此生物為極其稀有的「向日葵海星」（Sunflower sea star），讓他感到非常驚訝，將其模樣拍下後就放回大海，從照片中可見，海星的顏色很鮮豔，代表牠非常的健康。勒費弗事後表示，海星是大海裡的美麗物種，「捕到海星代表牠們正在恢復生機，海星是海洋生物中相當重要的角色」。

國際自然保護聯盟（IUCN）曾指出，向日葵海星處於極度瀕危狀態，由於2013年太平洋西北部爆發「海星消耗綜合症」（Sea Star Wasting Syndrome），導致大量海星病變、組織潰爛，使海星數量減少約9成以上，此外，向日葵海星觸手最多可達24條，搭配鮮橘外觀，看起來像向日葵花瓣因而得名。