雖然供應短缺及部分國家疫情未平利空干擾，及主要央行貨幣政策動向，牽動市場投資情緒，金融市場震盪難免，但整體經濟復甦態勢未改變，機會與風險並存下，不妨採多重資產策略，透過跨資產、跨市場的配置，平衡投資組合波動，廣納收益來源，以利掌握不同資產的輪漲機會。

投信法人表示，根據國際貨幣基金（IMF）最新公布的全球經濟展望報告，鑒於新冠肺炎疫情令全球供應鏈中斷遠較預期長，許多國家的消費者物價上升，低收入開發中國家也因疫情而經濟惡化，因此將全球今年經濟成長預估值自前期所預估的6％，稍微下修至5.9％。主要經濟體中，美國成長率下調至6％，歐元區上調至5％，日本下修至2.4％，大陸下修至8％，印度維持9.5％，巴西小幅下修至5.2％。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳指出，在全球疫苗覆蓋率提高下，包括歐美地區、日本與東協等地都呈現疫情趨緩跡象，由此預期疫情對經濟的衝擊逐漸消退，消費動能往後遞延下，整體經濟復甦趨勢並未改變。貨幣政策方面，聯準會縮減QE勢難避免，但不至於立即緊縮政策，因此中期而言，市場流動性無太大疑慮。

至於市場關注的通膨議題，雖然與經濟開放相關的產品服務價格增速放緩，但受供應鏈瓶頸影響，預估第四季通膨仍將維持高位，通膨上升風險仍需持續觀察，在不確定性並存下，市場波動度可能再上升，分散配置策略相對妥適。風險性資產有望持續受惠全球經濟增長，成熟市場展望相對有利且債券配置價值改善，適度納入投組有助於平衡波動風險。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，中長期在基本面復甦的支持下，風險性資產仍不看淡，不過短期為因應金融市場波動及不確定性，權益型資產區域仍較看好美國，並適度兼配歐洲與新興市場。

類股布局以均衡、穩健為配置原則，可留意科技、醫藥、金融、工業與消費等類股。債券資產方面，考量利率應將逐步回升，存續期相對短，又具息收優勢的高收益債可多加關注。