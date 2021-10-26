聯合國氣候變遷大會(COP26)即將於月底登場，富達國際（富達）26日宣布一項主導且加強與企業溝通的氣候投資政策，使其長期主動資產管理策略與追求淨零碳排未來的目標一致。

富達國際說，富達國際是倡議淨零排放資產管理公司的創始成員，富達承諾於 2050 年或之前實現淨零碳排，並於2030 年或之前將投資組合中的二氧化碳排放量降為2020年的50％。

富達表示，該投資團隊將採用專屬的氣候評級作為減碳過程的指引。此氣候評級根據富達內部的研究實力，評估所投資企業是否真正符合淨零碳排標準，並為旗下基金的淨零碳排進程制定目標。此外，富達於今年8月即發表了《永續投資投票原則及指引》，為所投資企業制定與環境、社會和企業治理（ESG）相關的基本要求。此兩項政策將鼓勵企業減少其營運對地球的影響，並在減碳時代使所有利害關係人受惠。

在全球企業因應氣候變遷之際，企業降低碳排放轉型之際也會帶來投資機會，這商機將是以數兆美元來計算在作。富達國際全球企業治理團隊及永續性投資主管陳振輝表示，身為負責任的投資人，富達國際必須了解旗下投資組合的碳足跡，並與企業攜手合作減少碳排放，以配合全球的淨零碳排目標。