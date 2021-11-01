港交所日前推出根據MSCI中國A50互聯互通指數打造的A股期貨產品，是繼新加坡富時A50指數期貨後，第二個推出A股期貨產品的境外市場。外媒報導，國際指數公司富時羅素因應大陸市場波動，正在考慮根據投資者的回饋，調整富時中國A50指數，有機會將指數成分股的數量增加一倍。

英國金融時報引述富時羅素執行長Arne Staal表示，A股期貨合約是境外投資者對沖大陸股票風險敞口（exposure）的重要工具，最近煤炭短缺和大陸房地產領域出現資金危機，對大陸經濟造成干擾，也加劇大陸股市的波動，全球投資者對A股對沖工具的需求日益增長。

而港交所A股期貨合約追蹤的MSCI中國A50指數，與富時中國A50指數覆蓋的成分股及比重均有不同，Arne Stall表示，兩個指數有非常不同的風險敞口，市場及經濟環境均在變化，指數需要更新，在與投資者交流後，正在考慮是否擴大富時A股指數的成分股數目，可能會從50家擴大至100家A股上市公司。