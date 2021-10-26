香港特首林鄭月娥今表示，港府爭取與大陸恢復通關，已向中央提交意見，令香港的防疫措施與內地較為一致，並會落實執行，大部分豁免檢疫進入香港的群組亦將會取消，但有緊急必要性，以及與香港運作相關的行業就可以繼續獲豁免，例如跨境貨車司機，希望措施落實後可以讓中央對通關更有信心。

對於有報導稱，港府正爭取12月展開首階段通關，林鄭月娥指，目標是越早越好，並會有序由小到大進行，一開始的規模會很小，不會像疫情前市民可以選擇多個口岸進出內地。

林鄭也回應有外商憂慮香港長期維持嚴格出入境防疫措施，會影響金融中心地位。她重申現在仍以與內地通關為首要目標，但要通關就要盡量配合內地防疫措施，假如放寛入境限制，或改為採用與病毒共存策略，只會令通關內地機會下降。

她強調，假如遲遲未能通關內地，反而會大大降低香港作為貿易樞紐及金融中心的吸引力。她相信，只要全球疫情放緩，就可以將現在列為高風險的A組國家地區，下調至B或C組，縮短來港檢疫日數。