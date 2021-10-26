KPMG安侯建業聯合會計師事務所26日發表《2021台灣 CEO前瞻大調查》指出，台灣企業的五大風險包括供應鏈風險（28％）、數位網路安全（24％）、新興與顛覆性科技風險（14％）、環境氣候變遷（10％）、企業營運風險（10％）。

其中，「供應鏈風險」從2020年的第三大風險要躍升成為第一大風險，主要就是疫情導致全球供應鏈出現斷鏈現象。

KPMG安侯建業主席于紀隆認為，疫情爆發前因中美貿易戰等地緣政治影響所驅動的短鏈化趨勢，在疫情爆發後，各國重視產業面臨議題，再加上產線因疫情停工、國際運輸塞港甚至邊境封鎖等影響，全球供應鏈遇到前所未有的挑戰，而台灣在全球供應鏈具有舉足輕重的角色，策略布局也需因應不確定性因素。因此台灣CEO普遍認為供應鏈風險為第一大風險。

另外，于紀隆也指出，近五年來數位網路安全風險一直都在前五大風險排行內，經歷疫情爆發後的影響，台灣CEO對資訊安全更顯關注，特別在嚴峻的防疫時期，許多日常工作與活動皆轉至線上進行，數位資訊的攻擊更成為許多企業的隱憂。