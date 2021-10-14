台中市住宅發展工程處表示，市長盧秀燕上任後力拚任內完工或興建中的好宅目標為5000戶，今年提早達成4年5000戶目標。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕14日在西屯惠來厝段好宅新建工程動土典禮表示，中央在台中要蓋的5000戶社宅，1戶都未落成，向中央喊話「加油」；對此，民進黨市議員江肇國表示，中央社會住宅計畫分為兩期推動，第一期是2016到2020年，中央責任在於協助提供土地給地方政府興建，2020到2024年的第二期，才是中央開始進行國有地的自建，市府回應指出，中央目前於台中市公布興辦4案社會住宅，自今年起陸續發包工程，尚未動工。

江肇國批評，盧秀燕上任之後社宅興建進度落後，還變賣相關土地，完全無心於居住正義的落實，現在還抹黑中央，罪責蔡英文總統，完全是做賊喊抓賊，真的是「很敢講」，用謊言掩飾自己的無能。

他質疑盧秀燕攬前朝的功勞，根本沒有一戶社宅是出自盧市府的規畫，刻意誤導市民、混淆視聽，真的是有功自己攬，有過推中央，中央社會住宅計劃分為兩期推動，第一期是2016到2020年，中央責任在於協助提供土地給地方政府興建，2020到2024年的第二期，才是中央開始進行國有地的自建，並不是像盧市長所說的「1戶都還沒落成」。

市議員陳淑華指出，盧秀燕宣示要在任內「完工」5008戶社會住宅，在她質詢市府跳票，確定無法在2022年前完工，盧秀將「完工」改口成「規劃、興建、完工」。

她強調，社會住宅是蔡英文總統重大政見，西屯區國安段是台糖土地；惠來厝段是國有財產署土地，在林佳龍市長時即已撥用，西屯區兩個社會住宅規劃案，都在林佳龍任內啟動規劃並逐步取得土地使用權。

陳淑華批盧放假消息混肴視聽，惠來厝段社宅用地明明是國有土地，中央也以最快速度撥用，在林前市長任內即已規劃，盧秀燕只為搶功勞、搶政績而說謊，抹煞中央及林佳龍的行政作為。

台中市住宅發展工程處表示，市長盧秀燕上任後力拚任內完工或興建中的好宅目標為5000戶，今年提早達成4年5000戶目標。

市府持續盤點社會住宅興辦土地，視地區需求調配適宜用地，新增西屯區國安段、烏日區新榮和段等基地規劃興建台中好宅。

市府表示，其中西屯區國安段可滿足西屯區及鄰近北屯區需求，初期因相關計畫遲未定案，多次與台糖股份有限公司協商，盧秀燕上任後，克服諸多土地租用流程，正式與台糖公司簽約，促成西屯區國安段好宅誕生，今年4月動土興建；烏日區新榮和段工程業則於今年發包、決標，後續市府將持續進行社會住宅相關興辦規畫。

住宅處指出，中央目前於台中市公布興辦4案社會住宅，自今年起陸續發包工程，尚未動工，市府參與中央興辦案件規劃，適時向中央表達民意，建議中央將相關社福設施納入社宅規劃，依在地需求規劃設計。