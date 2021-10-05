台北市1名女子控訴，向速食店訂外送，連來2個外送員都送錯餐點，第2個黃姓外送員還動手打她，因此提告傷害等罪。不過檢警調閱社區監視畫面，發現事發當時女子擋在社區門口，身材較高的黃男從她頭部上方伸手推社區大門，形成像是「壁咚」的畫面，不過並未看到黃男出手打人動作，今（5日）做出不起訴處分。

據ETtoday新聞雲報導，這名身材嬌小的女子提告指控，去年6月某日向麥當勞點外送，第一個外送員送錯餐點，麥當勞派出第2個外送員黃男補送，結果還是出錯，女子不滿指責，黃男竟惱羞成怒打她。

黃男堅決否認打人，檢警調閱女子所住社區大樓監視器畫面，發現兩人比手劃腳、似乎發生言語爭執，黃男先是打電話，之後就準備要從大樓唯一的出入口離開。

但女子卻擋住門口，不讓黃男離開，黃男身材較高，從黃女肩頸上方伸手推門，瞬間出現彷彿是「壁咚」般的畫面。檢察官根據畫面，認為黃男只是要推門離開，沒有出手打人動作，認定罪嫌不足，處分不起訴。