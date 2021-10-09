東京奧運銅牌「跆拳道甜心」羅嘉翎，昨(8日)迎接20歲生日，首度IG直播引來千名粉絲上線歡慶，她透露今年生日意義非凡，「收到很多祝福和支持很開心。」直播中人氣YouTuber阿滴神秘上線，引發網友留言暴動，一上線阿滴打趣向網友喊話：「不要罵我喔。」自帶效果令羅嘉翎笑得合不攏嘴，聽到羅嘉翎生日要送粉絲代言的纖女褲作禮物，阿滴一臉狐疑說：「壽星送禮物是什麼意思？」得知是回饋粉絲後他慫恿羅嘉翎簽名在褲子上，她不可置信說：「有人要嗎？」

羅嘉翎(左2)是跆拳道世家。（查爾斯運動行銷提供）

羅嘉翎與阿滴2人因拍影片結緣，她的個人頻道近來頻繁更新，私下也會向阿滴請教影片想法，這回和阿滴同框直播，她開心說：「他是哏王呀。」盛讚阿滴好聊又風趣，羅嘉翎讀到網友留言：「有人說你是妹控很黏妹妹，是真的嗎？」阿滴高聲喊冤：「我們只是一起住省房租互相照應！」呼籲大家停止以訛傳訛，慶生會歪樓變澄清大會。

羅嘉翎和阿滴線上合體直播。（查爾斯運動行銷提供）

羅嘉翎(左)與阿滴因拍片結識為好友。（阿滴提供）

體壇盛事「全國運動會」在即，羅嘉翎正積極備戰中，她表示一定會想替新北市拿下金牌，該做的做到最好，面對賽事平常心看待就好。至於邁入20歲後最想做的一件事，羅嘉翎流露小女孩神情直言：「好多事都想做，等比賽完再慢慢實現。」阿滴感性：「每個階段都有各自要完成的事情。」替羅嘉翎隔空打氣。

螢幕中柔和神情、燦爛甜笑，與網友互動的羅嘉翎開啟寵粉模式，做可愛3連拍動作呈現道場外的另一面，羅嘉翎20歲生日獻上直播處女秀外，她心血來潮發起粉絲命名活動，最終以台味十足的「牛翎粉」獲勝，她表示：「唸起來是奶粉的台語很好玩。」有趣的是羅嘉翎靈機一動，邀阿滴選最有創意的祝福留言可加入直播互動30秒，網友一上線緊張得語無倫次忘記要講什麼，逗得羅嘉翎直呼：「粉絲超可愛！」