大陸央視網報導，30歲藏族網紅拉姆直播時遭前夫燒死案，四川省阿壩藏族羌族自治州中級人民法院14日宣判，認定被告唐路犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；附帶賠償民事損失。

法院判決指出，被告唐路與被害人阿木初（抖音名：黑姑娘（拉姆））於2009年登記結婚，婚後二人常因家庭瑣事發生爭吵，唐路多次毆打阿木初，2020年6月28日二人離婚。後唐路多次找阿木初復婚被拒絕，因此心生怨恨。2020年9月14日20時30分許，唐路前往阿木初父親家，向正在廚房進行網路直播的阿木初淋潑汽油並點火，致阿木初燒傷。阿木初於半月後經醫治無效死亡。唐路在逃離現場後被抓獲歸案。

判決指出，被告唐路致阿木初死亡的行為已構成故意殺人罪，且犯罪手段極其殘忍，社會影響極其惡劣，所犯罪行極其嚴重，依法應予嚴懲，遂作出上述判決。

據了解，拉姆家境貧困，收入來源主要靠種地和上山採藥，已被當地列為建檔貧困戶；離婚後拉姆靠直播生活點滴脫貧，從3年開始發布視訊，截至事發她已在影片平台發布了205個作品，共24.2萬粉絲。

澎湃新聞報導，死者拉姆生前與被告唐某2020年6月24日經縣人民法院主持調解，雙方自願協議離婚，婚生兩子（分別於2009年11月、2017年11月出生）隨被告唐某生活，拉姆不需要給付扶養費，並保障原告拉姆探視的權利。但次子的戶口一直隨母親拉姆一起，拉姆去世後戶口已註銷，現拉姆的次子戶口仍在觀音橋鎮麥斯卡村。

拉姆的姊姊容忠斯門一直對外宣稱妹妹死後，將撫養妹妹的孩子。截至目前，拉姆家人未向法院提起變更撫養權訴訟或者請求村委會及民政局指定監護人。現拉姆兩子均由唐某的父母親共同撫養。

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