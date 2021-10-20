台灣芭蕾舞團計畫南遷高雄，也希望為旅外的台灣舞者創造返家的路。（舞團提供）

台灣芭蕾舞團計畫南遷高雄，也希望為旅外的台灣舞者創造返家的路。（舞團提供）

台灣芭蕾舞團計畫南遷高雄，也希望為旅外的台灣舞者創造返家的路。（舞團提供）

本月初在衛武營藝術劇院完美演出《布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲》的台灣芭蕾舞團吸引近千名觀眾觀看，除了南台灣民眾更認識芭蕾舞，感受這項表演藝術的迷人，南部的熱情也使得舞團藝術總監莊媛婷有了南遷高雄的想法。

莊媛婷因為看見台灣舞蹈系學生及國外回來的舞者苦無發展環境，於2017年成立「台灣芭蕾舞團」，創團至今不斷前往台灣各角落推廣芭蕾藝術，也因為表演經驗的累積，讓台灣的民眾可以享受到表演藝術令人著迷的地方。

舞團透露，近3年來南下高雄演出的頻率愈來愈高，有幾位舞者也都是高雄人，難得回到家鄉演出，多了一份歸屬感，演出時南部民眾報以熱情滿滿的感動，也讓莊媛婷有了更多想在高雄演出的念頭，甚至想把舞團南遷到高雄。

像是2019年在衛武營榕樹廣場，台灣芭蕾舞團演出了「蕭泰然D調小提琴協奏曲」，獲得觀眾們高度正面迴響，3場的免費推廣演出，超過6000名觀眾，現場民眾不管席地而坐或是站著，完整觀賞近2小時，讓舞團們感動不已。

今年在《布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲》的大型舞蹈展演前，台灣芭蕾舞團舉辦了戶外親子芭蕾體驗，在下鄉巡演時，也還必須面對無法預知的舞台與地板狀態，有時亮麗舞鞋裡，即使有破皮的傷口，指甲也瘀青變形，都得忍著。

莊媛婷表示，高雄市除了在地特色的市容，近年來也積極推廣藝術環境，台灣芭蕾舞團以支付全薪職業舞團為目標，除了讓人才落地生根，讓熱愛芭蕾的藝術家有更多機會被看見，也希望能為旅外的台灣舞者創造返家的路。