全國運動會將於10月16日開幕，「我的新北市」臉書粉絲專頁舉辦「人人都是火炬手 我揪您一起加油」的網路活動，邀請網友發揮創意，找出身邊長得像火炬的物品或設施，或與全運會相關輸出物合影抽好禮，13日活動上線，網友踴躍上傳照片大秀創意，茭白筍、磨豆機、雞毛撢子、糖果花束都成為創意火炬，相當吸睛。

新北市新聞局表示，活動一於『我的新北市』臉書粉專上線，就吸引不少民眾參與，不約而同找出家中外觀像火炬的物品，響應活動。

有網友高舉磨豆機、雞毛撢子、糖果花束、杯子模擬手拿火炬的姿態，還有民眾拿起手持電風扇擺出雷同姿勢，模樣可愛。最受網友青睞的模擬物品就屬甜筒冰淇淋，還引來逗趣留言「這活動默默造成了冰淇淋熱賣！」

新北市新聞局長張愛晶表示，全國運動會是新北市睽違18年再度舉辦的運動盛事，希望延續東京奧運帶來的感動，如射箭選手湯智鈞在奧運力退南韓神射手、跆拳道選手羅嘉翎首登奧運就創下最年輕的奪牌紀錄，及舉重選手陳玟卉克服低潮初征奧運就奪牌等，這些激勵人心的運動賽事，也即將在全國運動會熱血登場。

新聞局表示，網路活動即日起至10月15日23時59分止，在我的新北市臉書粉專上傳照片就有機會獲得全運會專屬設計好禮，包含新北代表隊選手服、全運會專屬禮盒及青春山海線禮盒等。