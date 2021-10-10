根據《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，台中市長盧秀燕就任2年多以來的施政滿意度，高達71.5%，而這個數字也把《美麗島電子報》董事長吳子嘉嚇了一跳。國民黨台北市議員羅智強表示，台灣需要「戰鬥藍」，但也不能沒有「守護藍」，盧秀燕把把母親對孩子的關懷擴展到所有台中市民，媽媽的力量，更讓人感動。

吳子嘉9日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中，公布《美麗島電子報》對盧秀燕就任2年9個月以來的施政滿意度調查，結果顯示，有71.5%的民眾對盧秀燕的施政表現感到滿意，15.9%民眾表示不滿意。

吳子嘉看到數字後直言直言「太可怕了」，並指出盧秀燕在台中不同區域的滿意度，在沙鹿是62.1%，在龍井是73.9%，而在霧峰更高達80%，其他人要怎麼跟她打？大烏龍地區是屬於原台中縣，並非盧秀燕的本命區，盧秀燕是市區出身的，且大烏龍地區是台中黑派大本營，結果盧秀燕拿到的滿意度還超過黑派。

對此，羅智強今(10日)在臉書上表示，盧秀燕的滿意度高達71.5%，超越黨派與族群，盧秀燕反對空污、拒絕萊豬，把母親對孩子的關懷，擴展到所有台中市民，台灣需要「戰鬥藍」，但也不能沒有「守護藍」，媽媽的力量，更讓人感動。

網友們也留言回應羅智強，「現在的老百姓很簡單，只要當家的能為百姓著想，大家都會支持她」、「身為台中市市民，絕對支持努力認真盧市長」、「路遙知馬力，我台中人我驕傲」。