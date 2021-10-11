桃園市政府社會局響應「台灣女孩日」，以線上活動形式打造「寶島女子宿舍Open Day」沉浸式體驗網站，「女宿」11日正式上線，還能在宿舍房間尋iPhone、Apple watch、Ysl唇膏等大獎，歡迎女孩一起線上Check In。

行政院將每年10月11日訂為「台灣女孩日」，桃園每年皆積極響應，有鑑於台灣傳統社會重男輕女，女孩和男孩未能享有平等權利，易導致女孩自我認同感低落，藉由女孩日活動，邀請大家共同重視女孩平權議題，一同關心與陪伴女孩的成長。

今年因應疫情考量改採線上活動形式，以「寶島女子宿舍Open Day」打造沉浸式體驗網站，線上女子宿舍從貼近青少女生活經驗角度出發，針對女孩身心健康、教育投資、人身安全、媒體禮俗4大議題，藉由宿舍串門子體驗過程，讓女孩了解自身權益、學會欣賞和保護自己。

社會局指出，「線上沙龍」有以《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍金鐘女配角黃姵嘉，分享如何走進每個角色當中自我的成長與蛻變，以及小紅帽創辦人同時也是英國2021黛安娜人道主義得獎者林薇，與女孩交流月經大小事。

「女子咖啡廳」則邀請東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翎、輪椅女孩雪莉、氣候少女中原大學王宣茹、抗疫合唱桃園高中陳巧穎、新住民二代饒曉林及海外教育志工廖元歆等6位寶島女孩，以自身故事鼓勵女孩認同自己獨特價值。

網站已於10月11日正式上線(https：／／tygirlsday.tw／)，並準備Iphone、Apple watch、Fujifilm拍立得、Ysl唇膏、Nars腮紅、運動禮券等豐富獎品藏在宿舍房間，招募室友中！