探討雙性人權議題的《生而為人》17日在高雄電影節台灣首映，片中演員李玲葦、梁洳瑄、吳兆絃出席，與美籍華裔導演倪曜連線接受媒體訪問。《返校》劇集女主角李玲葦在片中以雙重性別扮相出演，從男性被迫「轉性」成為女孩，雌雄難辨的精湛演技令人印象深刻，她昨分享自己為扮演男生做的練習，甚至殺青後還差點「回不去」。

李玲葦這次同時扮演宅男及女高中生，當初為了揣摩男生角色，還到國中門口觀察男學生，除了走路姿勢外，聲音也有刻意壓低，更特別穿上劇組訂做的假陽具內褲，體會不同性徵，並笑說自己原先不會駝背，這次為了展現宅男的駝背感練習了好久，沒想到竟成了習慣，下戲後調整了一段時間才恢復。片中有場打手槍戲碼，李玲葦說在拍攝時必須呈現不能害羞的樣子，真的很難突破心中那道防線，感謝劇組讓她很安心地完成拍攝，且拍攝過程是沒有道具靠她憑想像「空打」，讓她忍不住笑喊：「拍到最後手很酸」。

梁洳瑄片中見義勇為，挺身而出解救李玲葦慘遭扯內褲的霸凌場面。戲外她坦言國中時期也曾見到同學被霸凌，那位同學因隱睪症常被其他人嘲笑只有1顆蛋，還曾被逼喝馬桶水，「那時候的我很膽小，最後選擇避開」。當時她認為自己是一般人，很難多做什麼，但如今她接到《生而為人》飾演見義勇為的角色，也讓她覺得開心也很欣慰，直呼「當你挺身而出時，其實沒那麼可怕」。

導演倪曜透露，當時美國好友坦露自己的心路歷程，原來好友一路以來都不斷嘗試找自己的定位，誤認自己是同性戀或是變裝癖，後來才逐漸接受自己天生擁有不完整的雙性特徵，擁有雙重性別，而好友的心路歷程也讓她進而動念拍攝。導演倪曜補充表示，好友父母相當開明，好友也接受自己的生理構造，並沒有去做手術選擇單一性別。該片12月3日在台上映。