丁春誠和黃湘婷在《蜜月旅行》帶來另類婚姻生活。（粘耿豪攝）

藍葦華、李玲葦和許傑輝今晚出席金穗影展開幕式。（粘耿豪攝）

第43屆金穗獎暨影展10日晚間開幕，姚淳耀、鍾瑶主演的短片《關係暴力》為影展揭幕，2人在片中飾演分居夫妻，存在既依賴又互相傷害的關係，讓鍾瑶坦言「造成心理一輩子陰影」。

姚淳耀在片中充滿佔有欲地使勁擁抱鍾瑶，「我要抱著她甩來甩去，非常累，到最後手都舉不起來」。2人在戲中感情膠著，彼此情感緊繃，不過戲外互動頻繁，鍾瑶還虧姚淳耀：「他對我很好，只是會打我。」在片中飽受情緒勒索，鍾瑶透露戲外到沒遇過恐怖情人，「如果遇到毫不猶豫轉頭就走」。

許傑輝以熱門戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》日前入圍金鐘獎戲劇節目男主角獎，這回先以執導的短片《88海水浴場》入圍金穗獎，被問最想拿哪座獎，他爽快表示：「都想得！」

在《蜜月旅行》中飾演網紅太太和低調先生的黃湘婷和丁春誠，則帶來另類婚姻生活。現實生活中也有不少粉絲關注的丁春誠表示自己不贊成追星，笑說怕粉絲太累。《家族無共識》的藍葦華、李玲葦則欣喜能與觀眾面對面。此外，陳妤、王渝萱、潘親御、陳慕義等超過30位影人相聚，成為疫情下影壇難得一見的活動。

金穗影展即日起至9月19日在台北光點華山電影館舉辦實體影展，完售率將近7成，多數場次皆已完售。金馬執委會執行長聞天祥則表示：「今年因應疫情開發了線上影展平台，與實體影展同時展開，無論有多少挑戰，金穗獎都會繼續茁壯下去。」金穗影展台中市立圖書館沙鹿深波分館、高雄市電影館、花蓮鐵道電影院的放映場次可至上述合作場館的官網或金穗官網查詢。