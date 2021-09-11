賈靜雯（左）與王淨所演出的《瀑布》先後在威尼斯影展及多倫多影展登場。（本地風光提供）

兩大演技派女神賈靜雯和王淨主演的新片《瀑布》，是下半年備受期待的台片。該片先前入圍今年威尼斯影展地平線單元並世界首映，接著14日也將在多倫多影展特別放映。二度獲得金馬獎最佳導演的鍾孟宏日前接受外媒訪問，透露他單憑照片就決定選角的一場賭注。

在片中，賈靜雯和王淨飾演一對關係緊繃的母女，導演鍾孟宏向《好萊塢報導者》提到：「我在跟她們見面之前，就決定選她們演出了，而我周圍每個人都無比驚訝！」他也向《綜藝報》表示：「選這兩個女主角可說是一場豪賭，因為只是看了她們的照片就決定了，不過冒風險有得到回報。我得找到能夠給觀眾留下深刻印象的面孔，才能讓他們關心角色。」

鍾孟宏也透露，賈靜雯在拍攝初期略顯不適應，除了擔心拍完片後被定型母親角色，整個拍攝過程也與她以往在電視劇的經歷差異大，「我能理解她的擔憂，但我只是告訴她『妳必須做出決定，妳想在台灣當一位有名的演員，還是一位真正的演員？』之後她對我完全的信任，而我們也繼續拍攝，我對此非常感激。」該片預計10月29日在台上映。