有些人一直找不到對象，並非他們條件不夠好，而是因為他們不善於聊天，與人交談不到兩句，就陷入尷尬沒話題的窘境，讓人無法進一步再了解彼此，《搜狐網》近日分享3個超級句點王，由於不太懂得如何聊天，使他們無法脫單。

1.摩羯座

摩羯座是12星座裡最木訥的星座，他們個性善良又是工作狂，長期為了事業努力，也使他們語言能力越來越差，因此不太會講出甜言蜜語，不善於說話的他們，也不會主動開話題，與別人交談時不知如何應對，就會以敷衍的方式回應。

再者，摩羯座屬於耿直的類型，他們心裡想到什麼就講什麼，很少會去修飾自己的言詞，這是因為摩羯座的守護星為土星，而土星又象徵著「冷漠」，使他們不懂得人情世故，對他們而言，每句話只是隨口說說，但卻可能傷害到別人，交際能力可說是零分。

2.處女座

處女座給人一種賢妻的感覺，不過當他人看不過去別人的說話或做事態度時，處女座就會站出來糾正別人，甚至完全不顧及對方的面子，讓人感到非常尷尬，而且一旦處女座開始較真，他們就會變得非常愛鑽牛角尖，不斷挑語病，把現場氣氛搞得非常差。

處女座不只龜毛，且在他們眼中，沒有什麼是最完美的，不僅如此，他們對自己要求也很嚴格，經常希望身邊的人能達到他的標準，這也使別人與他們相處時，經常感覺壓力很大，更不用說找到另一半。

3.水瓶座

水瓶座非常注重精神層面，他們待人真誠，且擅長和人溝通，但水瓶座非常有自己獨特的思維，他們特殊的說話風格，總是讓人難以接話，有時在很嗨的場所裡，他們甚至會發呆，沉浸在自己的世界，儘管水瓶座創造能力很強，但時常令人捉摸不透。

水瓶座的想法較為跳躍，且性格複雜又善變，不過非常有主見，他們對任何事都有自己獨到的見解，並不會隨著別人的想法而改變自己，再者，他們很崇尚自由，因此想成為他們的另一半，可說是不容易，這也是水瓶座為何一直單身的原因。