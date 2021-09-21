美國、英國與澳洲組成AUKUS戰略聯盟，導致法國的潛艦大單被棄單，影響法國在印太地區的戰略計畫，法國至今仍持續高聲砲轟三國，英國廣播公司（BBC）刊文指出巴黎沒必要這樣瘋狂抱怨，勸法國冷靜接受地緣戰略不該感情用事、美國早就對盟友失去忠誠、以及法國難以實現全球野心等3大殘酷事實。
BBC指出，當法國從屈辱中清醒過來時，必須重拾冷靜，面對一些殘酷事實。
第一，在地緣戰略中本來就不存在感情用事。法國必須知道，被不尊重對待而高聲抱怨是沒有意義的。
事實是澳洲計算到他們低估了中國大陸的威脅，所以必須提升威懾能力。他們堅定無視法國，但是當面臨緊要關頭時，每個國家都是這麼做的，這就是國家的定義：一群人團結起來捍衛自己的利益。
法國必須吞下的第2個殘酷事實是：美國對北大西洋公約組織（NATO）這樣過時的龐大組織已經不再抱有太大的興趣，同時，美國對那些站在同一邊的盟友不再抱持特別的忠誠。
BBC指出，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在內等戴高樂主義者（Gaullist）夢想法國能成為獨立自主的強權，在全球施展軍事力量，但是實情是，法國將自己和美國為首的聯盟繫在一起。
現在巴黎都在問：對我們有什麼好處？法國《費加洛報》（Le Figaro）資深外交事務分析師吉哈爾（Renaud Girard）指出，「這個打擊完全出乎意料」，「馬克宏付出這麼多努力協助盎格魯─撒克遜人（Anglo-Saxon），包括在阿富汗的美國人、和英國軍事合作、和澳洲人在印太地區合作。他不停說：我們跟隨你們，我們是忠誠的盟友。」
「他不只為拜登付出努力，也為川普努力，但在這一切後卻沒有任何回報，被像狗一樣對待。」
法國必須吞下的第3個殘酷事實是：目前沒有明確方式讓巴黎實現全球野心。
BBC指出，法國上周學到的教訓是，它本身的力量太小，無法在戰略事務中發揮太大力量。中國大陸每4年就建造和整個法國艦隊一樣數量的船隻，因此到了緊要關頭，澳洲人自然更想要靠近超級強權，而不是小國。
協助法國跳脫困境的傳統方式是將軍事未來寄放歐洲，擁有廣大人口及技術資源的歐盟能成為法國實現全球使命的跳板。
不過過去30年來，這樣的合作只催生幾支聯合部隊、一些採購計畫等，對吉哈爾來說，歐盟作為軍事力量想法，「徹頭徹尾是個笑話。」
BBC指出，法國能做的只剩接受現實，試著建立特別聯盟，例如馬克宏試圖在印太地區發展的夥伴關係；繼續敦促德國人表現得像個強權。
BBC也建議法國對英國人敞開心房，雖然短時間內並不容易，巴黎也可能繼續懲罰倫敦，但是英國是歐洲另外唯一一支精實的軍隊，兩國有相近的歷史及全球經驗，士兵也互相尊重，長遠來看，法英防禦合作完全合乎邏輯，不可忽視。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。