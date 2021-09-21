美國、英國與澳洲組成AUKUS戰略聯盟，導致法國的潛艦大單被棄單，影響法國在印太地區的戰略計畫，法國至今仍持續高聲砲轟三國，英國廣播公司（BBC）刊文指出巴黎沒必要這樣瘋狂抱怨，勸法國冷靜接受地緣戰略不該感情用事、美國早就對盟友失去忠誠、以及法國難以實現全球野心等3大殘酷事實。

法國總統馬克宏將與美國總統拜登將通話談論潛艦大單被取消引爆的外交危機。

BBC指出，當法國從屈辱中清醒過來時，必須重拾冷靜，面對一些殘酷事實。

第一，在地緣戰略中本來就不存在感情用事。法國必須知道，被不尊重對待而高聲抱怨是沒有意義的。

事實是澳洲計算到他們低估了中國大陸的威脅，所以必須提升威懾能力。他們堅定無視法國，但是當面臨緊要關頭時，每個國家都是這麼做的，這就是國家的定義：一群人團結起來捍衛自己的利益。

法國必須吞下的第2個殘酷事實是：美國對北大西洋公約組織（NATO）這樣過時的龐大組織已經不再抱有太大的興趣，同時，美國對那些站在同一邊的盟友不再抱持特別的忠誠。

BBC指出，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在內等戴高樂主義者（Gaullist）夢想法國能成為獨立自主的強權，在全球施展軍事力量，但是實情是，法國將自己和美國為首的聯盟繫在一起。

現在巴黎都在問：對我們有什麼好處？法國《費加洛報》（Le Figaro）資深外交事務分析師吉哈爾（Renaud Girard）指出，「這個打擊完全出乎意料」，「馬克宏付出這麼多努力協助盎格魯─撒克遜人（Anglo-Saxon），包括在阿富汗的美國人、和英國軍事合作、和澳洲人在印太地區合作。他不停說：我們跟隨你們，我們是忠誠的盟友。」

「他不只為拜登付出努力，也為川普努力，但在這一切後卻沒有任何回報，被像狗一樣對待。」

法國必須吞下的第3個殘酷事實是：目前沒有明確方式讓巴黎實現全球野心。

BBC指出，法國上周學到的教訓是，它本身的力量太小，無法在戰略事務中發揮太大力量。中國大陸每4年就建造和整個法國艦隊一樣數量的船隻，因此到了緊要關頭，澳洲人自然更想要靠近超級強權，而不是小國。

協助法國跳脫困境的傳統方式是將軍事未來寄放歐洲，擁有廣大人口及技術資源的歐盟能成為法國實現全球使命的跳板。

不過過去30年來，這樣的合作只催生幾支聯合部隊、一些採購計畫等，對吉哈爾來說，歐盟作為軍事力量想法，「徹頭徹尾是個笑話。」

BBC指出，法國能做的只剩接受現實，試著建立特別聯盟，例如馬克宏試圖在印太地區發展的夥伴關係；繼續敦促德國人表現得像個強權。

BBC也建議法國對英國人敞開心房，雖然短時間內並不容易，巴黎也可能繼續懲罰倫敦，但是英國是歐洲另外唯一一支精實的軍隊，兩國有相近的歷史及全球經驗，士兵也互相尊重，長遠來看，法英防禦合作完全合乎邏輯，不可忽視。