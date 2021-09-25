南韓總統文在寅在美國時間21日出席聯合國大會，發表談話呼籲正式結束韓戰。對此，北韓方面態度反覆，先大潑冷水後，又軟性回應了文在寅遞出的橄欖枝，令人有些霧裡看花。

文在寅在聯合國大會中指出，韓戰從1950年進行至1953年。在1953年7月27日，中國、北韓以及美國領導的聯合國司令部才在板門店簽屬《朝鮮停戰協定》，但即便如此，韓戰至今並未真正結束，僅是處於停戰狀態。因此，他在聯合國大會中呼籲正式結束韓戰，並且要由南北韓與美國，或者南北韓、美國以及中國4方一同宣布韓戰結束。

針對文在寅遞出的橄欖枝，北韓外務省副相李聖成（音譯）透過官方媒體《朝中社》回應，表示如今朝鮮半島的局勢緊張，還沒有到發表終戰宣言的時刻，且終戰宣言也無法確保美國會放棄敵對政策。換言之，認為仍舊當前時機是為時過早。

北韓最高領導人金正恩的妹妹金與正。（圖／美聯社）

然而，《英國廣播公司》（BBC）則是報導，北韓最高領導人金正恩的妹妹–金與正，在24日稍晚卻表示，若是南韓願意放棄敵對政策，北韓則願意恢復談話。

她指出，「（南韓）需要放棄的兩面派的態度，以及不合邏輯的偏見、不良習慣以及敵對立場。他們（南韓）為自己的行為辯護，同時指責我們合理自衛。她表明，唯有滿足上述的先決條件，「才有可能面對面宣布戰爭結束。」

在發表上述談話7小時候，金與正再度表態，雖是重申立場，但看似更為軟化一些。指出「從強行結束長期以來朝鮮半島不安定戰爭狀態，消除彼此仇恨的意義來說，終戰宣言是有趣的好主意。但若要發表終戰宣言，必須保障對雙方尊重，應先從消除對彼此的偏見以及敵對政策、雙重標準做起。」

金與正指的「雙重標準」，是指文在寅在15日參觀南韓潛射飛彈試射，時稱北韓試射是「挑釁」，她不滿文在寅是以雙重標準來看待兩韓同樣的作為。

《美聯社》分析，北韓方面李泰成以及金與正的說法，有鮮明對比，前者主要針對美國、後者則主要針對南韓。但是兩者表明南韓和美國若想要恢復談判，必須要採取行動，並且鬆綁制裁。

而《韓聯社》報導，南韓青瓦臺國民溝通首席官樸洙賢回應，他分析李泰成以及金與正並不衝突，前者向美國喊話，要求撤回敵對政策；後者則是提出了宣佈終戰宣言的條件，可以理解是對南韓喊話。

對此，南韓高麗大學教授南成旭表示，南韓想要推動終戰宣言之際，北韓的回應是表明，要求南韓要努力安排鬆綁限制，如此北韓便有意願針對終戰宣言進行談判。但他也認為，若南韓與美國方面並不接受北韓要求鬆綁制裁的條件，北韓有可能會進行威力更強大的武器試射。