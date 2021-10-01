北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓已試射一種「新研發」的防空飛彈，成為近期一連串武器測試的最新動作。

北韓中央通信社報導，「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）於9月30日試射一種由本國新研發的防空飛彈。」

北韓中央通信社指出，在展示新的關鍵技術下，這種飛彈的「卓越戰鬥性能已獲得證實」。

這次飛彈試射前，這個擁核武國家已進行過一連串武器測試，包括本週稍早試射一枚能達5倍音速的極音速滑翔飛彈（hypersonic gliding missile）。

這些測試令國際感到驚愕，美國、英國和法國要求就北韓狀況召開聯合國安全理事會議，會議預定今天舉行。

平壤在進行一次規模縮減的軍事閱兵後，9月稍早宣稱已成功試射一枚長程巡弋飛彈。

根據聯合國決議，北韓的核武和彈道飛彈計畫是被禁止的，北韓因發展這些計畫而遭受多重國際制裁。

但北韓未展現任何意願放棄核武發展，表示須防衛以對抗南韓盟友－美國的入侵。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，繼近期的武器測試後，北韓已更加「不穩定和不安全了」。