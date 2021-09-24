澳洲與英、美共組AUKUS安全聯盟，同時毀棄與法國的潛艦交易，激怒巴黎，造成法美、法澳外交齟齬。德國總理梅克爾的長年顧問說出重話，稱此事對北約夥伴堪稱「侮辱」。

赫斯根（Christoph Heusgen）是梅克爾（Angela Merkel）的長年外交政策顧問。他說，美英澳合組AUKUS聯盟，「對北大西洋公約組織（NATO）夥伴來說是種侮辱」。

赫斯根也持與法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）相同看法，即美國總統拜登對待盟國的方式和前總統川普如出一轍。

他說，AUKUS聯盟導致其他國家對拜登政府「嚴重失去信任」，「我不知道所謂區域安全提升會否比（對美）失去信任更加重要」。

赫斯根這番話是德國政界目前在AUKUS聯盟一事上對美國最尖銳的公開指責。梅克爾政府公開批評美國時一向有分寸，但官員在檯面下都站在巴黎這邊。

赫斯根接受英國金融時報（Financial Times）和義大利共和報（La Repubblica）訪問時，把AUKUS聯盟與美軍撤出阿富汗相提並論。他認為，在這兩件事上「美國的行為都不符外界對拜登政府的期望，而這屆政府就任時還承諾要與盟友密切合作」。

赫斯根表示，雖然可以理解拜登考量國內諸多挑戰，想要刪減美駐軍阿富汗的高額支出，但這不能合理解釋他何以著川普的計畫去執行撤軍，而不是與盟友協調。

他說，從拜登過往的公開發言來看，外界會期待他在與夥伴合作的作風上有別於川普，然而從AUKUS聯盟突然間就宣布成立，因此令人更加惱火。

赫斯根是德國名氣最響亮、最富經驗的外交官之一，他在2014年促成烏克蘭東部戰事停火的「明斯克協議」（Minsk Protocol）和平進程中有舉足輕重角色。2017年，他卸下總理顧問一職，轉任德國駐聯合國大使，為期4年。

他今年6月返回德國，擔任慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）董事會董事，這個組織每年召集全球領袖、軍事首長、外交官和情報人員，被視為世界安全暨外交政策菁英的頂尖論壇。